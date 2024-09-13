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Камыш загорелся на 5000 "квадратах" под Ростовом-на-Дону

Камыш загорелся на 5000 "квадратах" под Ростовом-на-Дону, сообщили в МЧС России. "На седьмом километре федеральной автодороги А-135 из-за удара молнии загорелся камыш на 5 000 квадратных метрах", – сказано в публикации.

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