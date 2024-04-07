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"Катастрофически": Буданов* высказался о грядущем наступлении России

"Катастрофически": Буданов* высказался о грядущем наступлении России

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил в интервью немецкому телеканалу ARD, что Киев ожидает усиления наступательных действий ВС РФ в конце весны – начале лета.

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