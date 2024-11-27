В Риме представили неизвестную картину Караваджо

Работа мастера итальянского барокко - вторая музейная сенсация за годУже вторую за последний год неизвестную работу знаменитого мастера итальянского барокко Микеланджело Меризи да Караваджо готовятся представить в Риме.
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