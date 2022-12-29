Эти блюда из школьных столовых запоминаются на всю жизнь

Школа, помимо всего прочего, запомнилась нам еще и своей особенной едой. Нельзя сказать, что всех кормили там идеально, но все-таки очень многие люди с благоговением и ностальгией вспоминают блюда, приготовленные заботливыми руками школьного повара.