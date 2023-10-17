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Британский ЗАК Terrahawk Paladin для Украины

Британский ЗАК Terrahawk Paladin для Украины

Несколько дней назад Великобритания анонсировала очередной пакет военно-технической помощи для Украины.

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