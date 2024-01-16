Для PC анонсирована новая коллекция аркадных игр из 80-х и 90-х, которые получат новые функцииКомпания Bitwave Games представила трейлер коллекции обновленных версий аркадных игр из 80-х и 90-х — Toaplan Arcade Shoot ‘Em Up Collection Vol.
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