«Сдвигаем вправо»: авиадвигатель сверхбольшой тяги ПД-35 задерживается

Макет ПД-35 на Международном форуме двигателестроения-2022. Источник: vk.com Хорошие и не очень новости Наличие собственного авиационного моторостроения является необходимым минимумом для любой суверенной державы.
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