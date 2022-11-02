Военное обозрение

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«Сдвигаем вправо»: авиадвигатель сверхбольшой тяги ПД-35 задерживается

«Сдвигаем вправо»: авиадвигатель сверхбольшой тяги ПД-35 задерживается

Макет ПД-35 на Международном форуме двигателестроения-2022. Источник: vk.com Хорошие и не очень новости Наличие собственного авиационного моторостроения является необходимым минимумом для любой суверенной державы.

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