Россия и Вьетнам разрабатывают соглашение о совместном производстве фильмов

Россия и Вьетнам разрабатывают межправительственное соглашение о совместном кинопроизводстве. Об этом сообщается в рамках Дней вьетнамского кино в Москве, которые проводятся при поддержке Министерства культуры России и Роскино.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии