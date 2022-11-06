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«Сочи» намерен предложить 37-летнему Нобоа новый контракт. У него 10 голов в 15 матчах Мир РПЛ

«Сочи» предложит новый контракт 37-летнему хавбеку Кристиану Нобоа. По данным «РБ Спорт», руководство южан довольно игрой эквадорца в этом сезоне и рассматривает возможность продления контракта с ним.

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