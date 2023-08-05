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Авиация нанесла удары по опорным пунктам ВСУ на краснолиманском направлении

Авиация нанесла удары по опорным пунктам ВСУ на краснолиманском направлении

РИАМО - 5 авг. Глава пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявил, что на краснолиманском направлении ВС РФ подавили атаки штурмовых групп украинских механизированных бригад, противник потерял до 90 человек, БМП и две бронемашины.

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