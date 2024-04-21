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За рулем

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В Корее оригинальным способом стали бороться с уклонением от налогов

В Корее оригинальным способом стали бороться с уклонением от налогов

Продажи люксовых Bentley, Porsche и Rolls-Royce в Южной Корее упали после того, как правительство ввело правило, обязывающее прикреплять зеленые номерные знаки к служебным автомобилям стоимостью более 80 млн вон (5,5 млн рублей).

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