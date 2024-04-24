Эколог Пукалов: в этом году в зоне риска по лесным пожарам – Урал и Сибирь

Предстоящим летом в некоторых российских регионах ожидается непростая ситуация по лесным пожарам – в основном это те же субъекты, где этой весной наблюдался паводок, предупредил директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль", эколог Роман Пукалов.