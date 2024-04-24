Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 278 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Раиса Мелькумова
    Сейчас на наводнении и на людском горе , чинуши нагреют руки, как всегдаMash: замминистра...
  • Вениамин
    Вообще не понимаю на какие средства живёт москвич, продаж нет,  ценник сопоставим с той же витарой хотя ни надёжности..."Москвич": автоза...
  • Вениамин
    Что толку от супер фар если ресурс машины 100ткм, вообще сегодня только сузуки единственные кто ещу производит надёжн...Opel выпустил нов...

Эколог Пукалов: в этом году в зоне риска по лесным пожарам – Урал и Сибирь

Эколог Пукалов: в этом году в зоне риска по лесным пожарам – Урал и Сибирь

Предстоящим летом в некоторых российских регионах ожидается непростая ситуация по лесным пожарам – в основном это те же субъекты, где этой весной наблюдался паводок, предупредил директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль", эколог Роман Пукалов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх