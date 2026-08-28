Министр Трофимов рассказал о формате линеек в ДНР 1 сентября

Министр образования ДНР Олег Трофимов сообщил, что 1 сентября школы ДНР проведут линейки. В очном формате мероприятия пройдут в помещениях, а дистанционно — онлайн.
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