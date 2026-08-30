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Царьград

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ВСУ направляют раненых женщин на передовую без медицинской помощи

ВСУ направляют раненых женщин на передовую без медицинской помощи

Вооружённые силы Украины направляют на фронт женщин, не оправившихся от ранений. Медицинская помощь часто оказывается недоступной.

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