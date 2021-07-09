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В Краснодаре на маршрут № 4 возвращаются автобусы без кондиционеров

В Краснодаре на маршрут № 4 возвращаются автобусы без кондиционеров

С 9 июля по решению Арбитражного суда Краснодарского края по маршруту № 4 «Микрорайон „Губернский“ — гипермаркет „Лента“ (Западный Обход)» будут ходить автобусы малой вместимости коммерческого перевозчика вместо больших машин с кондиционерами КТТУ.

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