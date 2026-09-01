Путин: Россия готова провести в Казани Всемирные игры кочевников в 2028 году

Россия готова принять в Казани VII Всемирные игры кочевников в 2028 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, передает ТАСС.
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