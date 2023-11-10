Угрожавшего жене военкора отправили под домашний арест

Угрожавшего жене военкора Коца Гутарова отправили под домашний арест до 7 января Бутырский суд Москвы отправил под домашний арест Леонида Гутарова, угрожавшего жене военкора Александра Коца, сообщает Telegram-канал Shot.
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