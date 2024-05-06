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Россия вымирает. Надежда только на мигрантов? Спор экспертов в эфире показал полярность мнений

Россия вымирает. Надежда только на мигрантов? Спор экспертов в эфире показал полярность мнений

Россия вымирает, но можно выбрать лучшее из зол, чтобы убыль населения не стала совсем критической. По версии Росстата, надежда только на мигрантов.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Русских Ленин откровенно ненавидел, называя нацией «кулацкой». Подчеркивал, что в сознании малых народов их образ тесно переплетался с монархией (ПСС, т.35). РОССТАТОМ ВНЕДРЯЕТСЯ ЛЕНИНСКИЙ ПРИНЦИП В ПОЛЬЗУ МАЛЫХ НАРОДОВ И НЕ В ПОЛЬЗУ НАЦИИ &quot;КУЛАЦКОЙ&quot;. В 1917г. &quot;КУЛАЦКУЮ&quot; НАЦИЮ НАМЕРЕННО УБИВАЛИ СИОНИСТЫ-БОЛЬШЕВИКИ НАШИМИ РУКАМИ. В 1991г.  - ОПЯТЬ УБИВАЛИ   НАШИМИ ГОЛОСАМИ,  ИЗБРАВ ПРЕЗИДЕНТОМ ТАКОГО ЖЕ, КАК В 1917г.  ЗА ЧТО ПРОГОЛОСОВАЛИ РОССИЯНИ В 2024г., ЧТО БЫ ВОСТОРЖЕСТВОВАЛ ЛЕНИНСКИЙ ПРИНЦИП?!
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15 час.
Y
Yuriy
Если мы хотим получить ситуацию подобную Франции, где африканцев и арабов уже больше коренных французов - тогда можно оставлять нынешнюю ситуацию с мигрантами без изменений.  А если мы хотим сохранить наш русский менталитет и язык для своих потомков - тогда надо кардинально менять ВСЁ. Вся миграция должна быть только ТРУДОВОЙ, на основании трудовых виз с конкретными датами окончания визы. Трудовые визы - только для работников. Родственники и прочие личности, которые едут не работать на конкретный срок и конкретное место работы, а проживать в России - должны иметь полный запрет на въезд. И надо ввести серьезную ответственность работодателей, к которым едут мигранты, за нарушение мигрантами сроков трудовой визы
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15 час.

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