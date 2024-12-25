В Республике Башкортостан состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам

В ОМВД России по Калтасинскому району прошла очередная встреча в рамках проекта «Интересные люди». Мероприятие проведено совместно с Общероссийским движением детей и молодежи «Движение первых» в Калтасинском районе, которое было приурочено празднованию Дня Конституции Республики Башкортостан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии