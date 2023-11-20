НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Руслан Нигматуллин о голе Лоськова в ретроматче: «История повторилась спустя 21 год, это печально»

Руслан Нигматуллин о голе Лоськова в ретроматче: «История повторилась спустя 21 год, это печально»

Автором гола стал экс-хавбек железнодорожников Дмитрий Лоськов. — Блин, говорю Лоськову: «Опять ты». Ну как же так? История повторилась спустя 21 год, это печально.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх