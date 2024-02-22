Загрутдинов: Съезд с М-1 «Крым» на МСД завершат в этом году

Строительство соединительной магистрали от МКАД до автомобильной дороги «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе» — десятого участка южного направления Московского скоростного диаметра — планируется завершить до конца этого года.
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