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Спортсменкам-трансгендерам все сложнее попасть на женские соревнования

Спортсменкам-трансгендерам все сложнее попасть на женские соревнования

Велогонщицу Эмили Бриджес не допустили до чемпионата Великобритании, поскольку она еще не завершила курс гормональной терапии для снижения уровня тестостерона и в базе по-прежнему была зарегистрирована как мужчина.

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