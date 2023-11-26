Браконьера с уловом в 3,5 млн рублей  задержали донские пограничники

Нарушителя, передвигавшегося на автомобиле повышенной проходимости, в котором были обнаружены транспортируемые водные биоресурсы без документов, подтверждающих законность их добычи, остановили на береговой полосе в районе с.
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