Тело пропавшей девушки найдено в холодильнике, задержан мужчина: Камеры показали, что произошло

По подозрению в убийстве девушке задержан 43-летний мужчина после того, как полиция показала жуткие кадры, где предполагаемый преступник идёт по улице с огромным чемоданом.
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