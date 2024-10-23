Лесоводы Бурятии на постоянной основе помогают Монголии в посадке лесов

Лесоводы Бурятии продолжают активно помогать жителям Монголии в посадке лесных насаждений. В последнее время специалисты Республиканского агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) неоднократно проводили совместные мероприятия по озеленению территории соседнего государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии