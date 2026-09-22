Как изменилась стоимость аренды жилья в Москве? Почему взять кредит станет сложнее? Какие выплаты получат многодетные?

СТОП-ЛИСТ ДЛЯ ЗАЁМЩИКОВВзять кредит скоро станет сложнее, особенно если у вас есть долги за коммуналку или неоплаченные алименты.
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