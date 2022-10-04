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Пентагон: передаваемые США HIMARS позволят Украине поражать цели в Крыму

Пентагон: передаваемые США HIMARS позволят Украине поражать цели в Крыму

Заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что передаваемые Вашингтоном Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS позволяют Вооруженным силам Украины поражать цели в том числе в Крыму.

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