Пентагон: передаваемые США HIMARS позволят Украине поражать цели в Крыму

Заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что передаваемые Вашингтоном Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS позволяют Вооруженным силам Украины поражать цели в том числе в Крыму.
Заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что передаваемые Вашингтоном Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS позволяют Вооруженным силам Украины поражать цели в том числе в Крыму.
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