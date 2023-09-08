Россияне массово отказываются от сбора биометрии

Алатырка

Писака - это ты - безграмотный идиот или не понимаешь, или проплачен - и пытаешься натянуть сову на глобус. Люди то как раз все понимают. Если б с карт, на которые обязали перейти не списывали без ведом владельца штрафи и платежи, непонятно за что, если б в сеть не попадали данные людей, которых задалбывают обзвоны и еще много чего, за что так ратует минцифры, народ бы возможно и засомневался. А так - есть четкое понимание, что помимо завлекушных ништяков ты получаешь огромный геморой, с возможностью твоего полного обнуления. Учи матчасть - жертва еге