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Опрос: Существует ли равноправие между женщинами и мужчинами?

Опрос: Существует ли равноправие между женщинами и мужчинами?

Петрозаводчане по-разному смотрят на модель семьи Исторически на протяжении веков сложилось, что на женщинах лежит основная ответственность за ведение домашнего очага и уход за детьми, а мужчине выделена роль кормильца семьи, обеспечение дохода.

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