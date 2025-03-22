Алексей Анпилогов: Сейчас мы сдерживаемся, но если удары пойдут по АЭС, ответ должен быть симметричным Пользуясь тем, что небольшие участки российского приграничья в Курской области все еще контролируются украинскими боевиками, в ночь на 21 марта ВСУ цинично уничтожили в огне газоизмерительную станцию «Суджа».
«Никаких больше жестов доброй воли»: Взрыв «Суджи» развязал России руки
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Валентин Щербаков
Горбатого наркомана Зеленского только могила исправит...
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9 час.
Семен Демин
"Взрыв " Суджи" развязал России руки. " А кто их ей связал? Американцы что ли? Если они, то о каком суверенитете РФ может идти речь. Если не они, то российская власть занимается мазохизмом. Впрочем, принимающие решение чиновники не страдают. Они подставляют головы россиян.
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8 час.
Семен Демин
А может она действительно не способна на решительные военные действия. Страна, в министерстве обороны которой половина генералов воры и предатели, не способна вести успешные боевые действия.
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8 час.
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