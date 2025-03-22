☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 373 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Taurus Zmei
    Усрётся, но будет кричать "самая умная", без хамства аргументов нет, анжинер оно"Русские, что с в...
  • Лидия
    Нам в России Курицыны не нужныЧичваркин* и Боже...
  • Иосиф Калинин
    А, ну, если еще и кроме этого, то конечно.....Роджерс: Ургант, ...

«Никаких больше жестов доброй воли»: Взрыв «Суджи» развязал России руки

«Никаких больше жестов доброй воли»: Взрыв «Суджи» развязал России руки

  Алексей Анпилогов: Сейчас мы сдерживаемся, но если удары пойдут по АЭС, ответ должен быть симметричным Пользуясь тем, что небольшие участки российского приграничья в Курской области все еще контролируются украинскими боевиками, в ночь на 21 марта ВСУ цинично уничтожили в огне газоизмерительную станцию «Суджа».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валентин Щербаков
Горбатого наркомана Зеленского только могила исправит...
Ответить
9 час.
Семен Демин
&quot;Взрыв &quot; Суджи&quot; развязал России руки. &quot; А кто их ей связал?  Американцы что ли? Если они, то о каком суверенитете РФ может идти речь. Если не они, то российская власть занимается мазохизмом. Впрочем, принимающие решение чиновники не страдают. Они подставляют головы россиян.
Ответить
8 час.
Семен Демин
А может она действительно не способна на решительные военные действия. Страна, в министерстве обороны которой половина генералов воры и предатели, не способна вести успешные боевые действия.
Ответить
8 час.
наверх