«Никаких больше жестов доброй воли»: Взрыв «Суджи» развязал России руки

Семен Демин

"Взрыв " Суджи" развязал России руки. " А кто их ей связал? Американцы что ли? Если они, то о каком суверенитете РФ может идти речь. Если не они, то российская власть занимается мазохизмом. Впрочем, принимающие решение чиновники не страдают. Они подставляют головы россиян.