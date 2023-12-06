Власти бразильского города утвердили постановление, написанное нейросетью

Чиновникам из Порту-Алегри понравились все положения документа, составленного искусственным интеллектомДокумент, составленный нейросетью ChatGPT, подписали без единой правки в муниципалитете бразильского города Порту Алегри.
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