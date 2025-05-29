Вокзальные комплексы Санкт-Петербурга обслужили 11,3 миллиона человек в 2025 году

Лидером по пассажиропотоку стал Московский вокзал Вокзальные комплексы Санкт-Петербурга обслужили 11,3 миллиона пассажиров за четыре месяца 2025 года, рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).