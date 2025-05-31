Профессор Миршаймер: СМИ на Западе признают неизбежность поражения Киева

На Западе больше не скрывают, что поражение Киева в противостоянии с Россией практически неизбежно. Такую точку зрения озвучил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью на YouTube-канале The Duran.
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