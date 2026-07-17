В Южной Корее разработали лёгкую систему охлаждения батарей, которая требует на 80% меньше дорогой охлаждающей жидкости

Новая система защищает батареи от теплового разгона, используя на 90% меньше дорогой жидкости, чем классические методыУчёные из Южной Кореи разработали систему охлаждения литий-ионных аккумуляторных батарей с помощью распыления диэлектрической жидкости и частичного погружения.
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