В Москве состоялась премьера ледового мюзикла Ильи Авербуха «Кармен»

В Москве 1 ноября состоялась премьера масштабного ледового шоу Ильи Авербуха «Кармен». Зрители смогли насладиться яркими декорациями, живой музыкой и посмотреть на выступление культовых спортсменов по фигурному катанию.
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