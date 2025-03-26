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Русофоб-алкоголик опозорил правительство Польши

Русофоб-алкоголик опозорил правительство Польши

@ Klaudia Radecka/NurPhoto/Reuters Tекст: Станислав Лещенко В польском правительстве грандиозный скандал – замминистра иностранных дел, один из наиболее ярых русофобов Анджей Шейна признался в алкоголизме.

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