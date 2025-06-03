Кто-то взломал сетевой сервер Apple, чтобы запустить DOOM

Самая благородная задача человечества — запустить Doom на любом мыслимом оборудовании — продолжается быстрыми темпами, и теперь один энтузиаст-блогер, специализирующийся на винтажной технике, задокументировал процесс запуска игры на сетевом сервере Apple стоимостью 10 000 долларов 1996 года выпуска.
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