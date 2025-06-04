Эксперт Карасев: офис Зеленского будет затягивать переговоры с Россией

МОСКВА, 4 июня /ТАСС/. Администрация Владимира Зеленского, опасаясь националистов и радикально настроенных солдат в рядах Вооруженных сил Украины, не пойдет на отмену военного положения, демобилизацию и вывод войск из Донбасса и Новороссии.
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