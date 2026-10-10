Путин и Трамп поговорили об успехах Овечкина

В ходе брифинга помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что разговор лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа затронул, в числе прочего, и спортивную тематику.
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