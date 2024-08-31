Политолог указал на отсутствие желания у Харрис бороться с нелегалами

Вице-президент США, кандидат в главы государства от Демократической партии Камала Харрис пытается переложить ответственность за свой провал в миграционной политике на оппонента Дональда Трампа, хотя на самом деле просто не желает заниматься этой проблемой.
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