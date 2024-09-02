Жители Донбасса длительное время подвергались геноциду со стороны киевского режима. Об этом заявил в интервью монгольскому изданию "Оноодор" российский лидер Владимир Путин, его слова приводит сайт Кремля.
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