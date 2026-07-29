Политика как он...
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Политика как она есть

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Патриарх Кирилл перевел митрополита Илариона из Бразилии в подмосковный монастырь

Патриарх Кирилл перевел митрополита Илариона из Бразилии в подмосковный монастырь

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл изменил место служения митрополита Илариона – теперь он будет находиться в Крестовоздвиженском Иерусалимском ставропигиальном женском монастыре в Подмосковье вместо Бразилии.

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