Патриарх Кирилл перевел митрополита Илариона из Бразилии в подмосковный монастырь

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл изменил место служения митрополита Илариона – теперь он будет находиться в Крестовоздвиженском Иерусалимском ставропигиальном женском монастыре в Подмосковье вместо Бразилии.
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