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Защитник «Ахмата» Ибишев: «Со «Спартаком» дома сыграем еще лучше, чем с «Локо». У нас есть все для этого»

Защитник « Ахмата » Турпал-Али Ибишев высказался в преддверии матча 2-го тура Альфа-Банк РПЛ со « Спартаком ».

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