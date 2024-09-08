На начало третьего дня голосования в Петербурге все слоты общественного наблюдения заняты

Список находящихся в Центре общественного наблюдения сформирован до окончания голосования «Центр общественного наблюдения в Петербурге работает круглосуточно, идёт постоянная ротация, но ни одно место не остается незанятым», - рассказал член общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников.