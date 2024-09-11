«Роскосмос» и NASA продолжат работу над перекрестными полетами по программе МКС

Госкорпорация «Роскосмос» и национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и «Роскосмос» продолжат работу по программе перекрестных полетов к Международной космической станции (МКС) и после весны 2025 года.
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