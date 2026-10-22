Западные союзники так долго уверяли себя и украинцев в неизбежности победы над Россией, что теперь не могут убедить Киев сдаться.
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Свежие комментарии
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А почему Иран диктует свои условия, а мы все соглашаемся на компромиссы амеров ? Хватит уже договорняков. За 12 лет (!!!) так и не дошло, что нас просто кидают ? ВСЕГДА.
Каким образом может быть выполнена "внешняя делигитимация режима", если его поддерживают европейские лидеры?
Поэтому рассуждать о "капитуляции" с решением задач денацификации и демилитаризации киевского режима можно только на основе вынужденного прекращения финансирования его со стороны тех в Европе, кто желает продолжить "ослабление России".
Тогда ещё вопрос - а нужно ли Китаю завершение противостояния на Украине России и Европы? Ему вполне удобно иметь поставки из России природных ресурсов по приемлемым ценам. При этом торговать со всеми пока идет взаимное уничтожение поставленного оборудования и комплектующих.
Капитуляция хорошо,но вряд ли возможна!
УБИВАТЬ гадов, пока не сдохнет ВСЯ бандеровщина!! Это - НЕ люди! А с НЕлюдями разговор только один: УНИЧТОЖЕНИЕ!!
Какая капитуляция, только после Одессы и Львова, а Киев-это Русь тысячилетй!