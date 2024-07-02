Рогозин: в районе запорожской Васильевки подозрительно активны украинские БПЛА

Дмитрий Рогозин, сенатор, командир спецподразделения "Царские Волки" в понедельник, 1 июля, сообщил, что находился на Васильевском участке Запорожского фронта и обратил внимание на круглосуточную активность украинских беспилотных летательных аппаратов.
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