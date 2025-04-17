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Профессор Малинен назвал Стубба позором за призыв к РФ по конфликту

Президент Финляндии Александр Стубб является позором своей страны из-за призыва к России по поводу украинского конфликта, написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в социальной сети Х*.

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Комментарии
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Eduard
Поеятно,что сам Струб на войну не побежит!
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20 час.
Eduard
Я знаю почему Струб так говоритКорелия ему снится.Напоминаю,что Финляндия была чамтью России вся! Мы потеряли больше чем Карелия!
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20 час.
Eduard
И Украина его не касается.Над Украиной хохлы сюили самолет с гражданами Европы.Мы все это прмним.Смешно цепляться за эту страну!
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20 час.
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