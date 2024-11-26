5 фактов о плесени в квартирах, которые многим неизвестны

Плесень может образоваться даже в самой чистой квартире — от нее никто не застрахован. Даже небольшое пятно плесени под раковиной является огромным миром, о котором можно рассказать много чего удивительного.
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