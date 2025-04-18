В Японии впервые возбудили уголовное дело за распространение ИИ-порнографии

Всякий раз, когда происходит технологический прорыв, порнодельцы оказываются в числе первых. Будь то пип-шоу, возникшее до появления кинематографа, или резная фигурка возрастом 43 000 лет — Венера из Холе-Фельс.
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